Was läuft heute? | Jack Taylor, Diener des Volkes, Anna

Jack Taylor

Mürrisch, ein ausgeprägtes Alkoholproblem und immer auf eigene Faust am Ermitteln – Jack Taylor ist ein klassischer TV-Cop. Nachdem er dem Innenminister eins auf die Nase gegeben hatte, wurde der irische Polizist suspendiert. Was ihn, in typischer Alleingänger-Manier, natürlich nicht davon abhält zu ermitteln. Immer an der Grenze der Legalität, immer an den Grenzen des eigenen Überlebens. Die dritte Staffel der Serie „Jack Taylor“ mit „Game of Thrones“-Star Iain Glen könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Diener des Volkes

Während Wolodymyr Selenskyj als Präsident der Ukraine tagtäglich gegen die Invasion der Russen kämpft, kehrt er jetzt bei Netflix zurück auf die Bildschirme. Und zwar in seiner Hauptrolle in der Serie „Diener des Volkes“. 2017, als Selenskyj noch Schauspieler und Comedian war, spielte er in der Serie einen Geschichtslehrer, der plötzlich Präsident der Ukraine wurde. Drei Staffeln hat die Comedy-Serie insgesamt, die ihr jetzt auf Netflix gucken könnt.

Anna

Anna arbeitet als international erfolgreiches Modell. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Sie ist außerdem schnell, stark und skrupellos, was sie zur perfekten Attentäterin des KGB macht. Doch dann nimmt die CIA sie ins Visier und sie muss um ihr Leben fürchten. Den Film von Luc Besson gibt’s ab jetzt bei Joyn Plus.

Was läuft heute?

