Was läuft heute? | James Bond: Keine Zeit zu sterben, The Boys, Interceptor

James Bond – Keine Zeit zu sterben



Eigentlich hatte James Bond (Daniel Craig) seinen Dienst beim MI6 quittiert und genießt die Ruhe auf Jamaika. Aber als Unbekannte eine tödliche Biowaffe entwenden und einen angesehenen Wissenschaftler entführen, stellt er sich ein letztes Mal der Herausforderung. Dabei wird er nicht nur mit seiner großen Liebe konfrontiert. Auch seine Nachfolgerin fühlt sich von der Rückkehr Bonds bedroht. „James Bond – Keine Zeit zu sterben“ ist jetzt bei Sky Ticket abrufbar.

The Boys (Staffel 3)

Wie wäre das Leben, wenn es Superhelden tatsächlich geben würde? Dieser Frage geht die Serie „The Boys“ nach und stellt Superhelden als „normale“ Menschen mit Ecken und Kanten dar – und mit vielen schmutzigen Geheimnissen, die nur Dank des Konzerns „Vought“ auch geheim bleiben. Doch die Normalos Billy Butcher und Hughie Campbell kämpfen dafür, die Lügen zu entlarven. Jetzt bekommen sie die Möglichkeit, dies auf körperlicher Augenhöhe mit den Superhelden zu tun. Staffel 3 der Actionserie „The Boys“ könnt ihr jetzt auf Prime Video streamen.

Interceptor

Captain Collins (Elsa Pataky) wird auf eine nukleare Abwehrstation mitten im Pazifik versetzt. Als der Ex-Agent Kessel die Station überfällt, liegt es an ihr, eine atomare Katastrophe zu verhindern. Elsa Pataky kennen einige bereits als toughe Polizistin aus der Filmreihe „The Fast and the Furios“. Jetzt muss sie in „Interceptor“ die ganze Welt retten. Eine Frau als Weltretterin seht ihr in „Interceptor“ ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.