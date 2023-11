Was läuft heute? | Jan Ullrich – Der Gejagte, Forever Young: Können wir das Altern stoppen?, Love Like a K-Drama

Jan Ullrich — Der Gejagte

„Ja, ich habe gedopt.“ Der ehemaliger Radprofi Jan Ullrich gibt kurz vor dem Start der Dokureihe „Jan Ullrich — Der Gejagte“ zu, während seiner aktiven Karriere gedopt zu haben. In der vierteiligen Serie geht es nicht nur um das abrupte Sport-Aus des einstigen Tour-de-France-Gewinners, sondern er spricht auch über seine Alkoholprobleme und seine mentale Gesundheit. „Jan Ullrich — Der Gejagte“ könnt ihr ab heute auf Prime Video streamen.

Forever Young: Können wir das Altern stoppen?

Egal ob Verjüngungsseren, Botox oder Face Yoga — die Beauty-Industrie macht das Altern zum Geschäft. In der ZDF-Dokumentation „Forever Young: Können wir das Altern stoppen?“ geben Fachleute der Altersforschung Einblicke in ihre neuesten Erkenntnisse, was wirklich jung hält. Einige Prominente wie Sänger Max Giesinger oder Schauspielerin Collin Ulmen-Fernandes verraten außerdem, was für sie Altern bedeutet und warum sie eine Pille gegen das Altern nehmen würden. Streamen könnt ihr die Doku in der ZDF-Mediathek.

Love Like a K-Drama

Acht koreanische und japanische Schauspieler und Schauspielerinnen kommen in der Reality-Datingshow „Love Lika a K-Drama“ an die Grenzen der romantischen Gesten. Um die Hauptrollen in mehreren K-Dramen zu gewinnen, müssen sie zu zweit die Jury davon überzeugen, wahrhaft verliebt ineinander zu sein. Die 12-teilige Show könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.