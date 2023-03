Was läuft heute? | Je suis Karl, El Reino, Der junge Karl Marx

Je suis Karl

Maxi (Luna Wedler) verliert fast ihre ganze Familie bei einem Bombenanschlag in Berlin. Nirgends fühlt sie sich jetzt noch zugehörig, bis sie auf den charismatischen Studenten Karl (Jannis Niewöhner) trifft. Der nimmt sie direkt mit nach Prag zu einem Treffen von Gleichgesinnten und zieht sie immer weiter hinein in eine Bewegung mit eigenen Plänen von einem neuen, veränderten Europa. Den Film „Je suis Karl“ findet ihr ab heute online first in der arte-Mediathek.

El Reino

Der Prediger Emilio Vázquez Pena hat es endlich vom Fernsehen in das ersehnte Präsidentschaftsamt geschafft. Schon in der ersten Staffel von „El Reino“ hat sich gezeigt, dass der Pastor alles andere als gutherzig und fromm ist. Auch als Präsident schreckt er vor keinen Mitteln zurück, um seine Feinde aus dem Weg zu räumen. Alle Folgen der zweiten und finalen Staffel von „El Reino“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Der junge Karl Marx

Mitten im Pariser Exil trifft Karl Marx auf Friedrich Engels. Zwar haben die beiden am Anfang noch starke persönliche Differenzen, doch ihre politischen Ansichten zum Proletariat könnten eigentlich nicht ähnlicher sein. Trotz aller Hindernisse und Probleme finden sie einen Weg, an ihrem wohl größten Vermächtnis zu arbeiten: dem Manifest der Kommunistischen Partei. Bei Mubi könnt ihr jetzt den Film „Der junge Karl Marx“ anschauen.

