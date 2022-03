Was läuft heute? | Je suis Karl, Herz aus Stahl, Doppelhaushälfte

Je suis Karl

Nach einem Bombenanschlag weiß die Jugendliche Maxi nicht mehr weiter. Ihre Mutter und ihre Brüder sind tot und ihr Vater ist mit der Situation überfordert. Kurzerhand schließt sie sich einer Studentengruppe um den charismatischen Karl an, der Europa verändern will. Hier fühlt sich Maxi endlich angekommen und merkt nicht, dass sie selbst instrumentalisiert wird. Den Film „Je suis Karl“ könnt ihr jetzt auf Netflix anschauen.

Herz aus Stahl

Nur mit einem Panzer und einer fünfköpfigen Crew soll Don Collier (Brad Pitt) den Zweiten Weltkrieg für die Alliierten entscheiden. Sie werden weit voraus in feindliches Gebiet geschickt, doch trotz aller Kampferfahrung sieht es schlecht aus für die Soldaten. Denn sie sind zahlenmäßig unterlegen und haben die schlechteren Waffen. Ob sie es doch noch heil rausschaffen, seht ihr in „Herz aus Stahl“ auf Starzplay.

Doppelhaushälfte

Familie Sawadi-Kröger will raus aus Berlin und ins Grüne. Sie finden auch das perfekte Haus und freuen sich auf ihr neues Leben. Doch im gleichen Haus, besser gesagt in der anderen Doppelhaushälfte, wohnt Andi Knuppe mit Frau und Kind. Und der ist von den neuen Nachbarn nicht sehr angetan. Die Comedyserie „Doppelhaushälfte“ läuft ab heute um 21:45 Uhr in Doppelfolgen bei ZDFneo oder ihr sucht sie euch in der ZDF-Mediathek raus.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.