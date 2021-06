Was läuft heute? | Jean Seberg, Der Mustermigrant, Coroner

Jean Seberg – Against all Enemies

Ihre Rolle in „Außer Atem“ machte Jean Seberg zu einer Filmikone der 60er-Jahre. Doch eigentlich war sie in ihrem Leben etwas verloren. Bis sie den politischen Aktivisten Hakim Jamal kennenlernt. Durch ihre Affäre mit ihm und ihrer öffentlichen Unterstützung seiner Gruppe wird das FBI auf sie aufmerksam und spioniert ihr nach – mit allen Mitteln. Den Film „Jean Seberg – Against all Enemies“ könnt ihr jetzt auf Amazon Prime Video anschauen.

Der Mustermigrant

Ali Can hat einen großen Traum: Er möchte in einer Gesellschaft leben, die frei von Rassismus ist. Dafür richtet er eine Hotline für besorgte Bürger ein und verbreitet den Hashtag #MeTwo, unter dem tausende Menschen auf Twitter ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus teilen. Auch eine interkulturelle Begegnungsstätte hat er errichtet, das VielRespektZentrum. Die Doku „Der Mustermigrant“ begleitet ihn bei seinen Bemühungen und ihr könnt sie Online First in der ARD-Mediathek anschauen.

Coroner

Nach dem Tod ihres Mannes macht Jenny Cooper einen großen Cut in ihrem Leben. Sie wird Gerichtsmedizinerin und veschreibt sich der Aufklärung von mysteriösen Morden. Aber gleichzeitig muss sie sich um ihren Sohn kümmern. Ihre Panikattacken und ein Kindheitstrauma machen das aber nicht gerade einfacher. Die dritte Staffel der Krimiserie „Coroner“ ist jetzt auf Sky Ticket verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.