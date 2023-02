Was läuft heute? | Jedes Mal, wenn wir uns verliebten, Finding You, Sort of

Jedes Mal, wenn wir uns verliebten

Irene ist angehende Regisseurin und zieht für ihren Traumberuf nach Madrid. Dort lernt sie unter anderem Julio kennen, der sich nicht nur als hervorragender Hauptdarsteller herausstellt, sondern auch als der perfekte Partner. Zumindest, bis die beiden sich trennen. Und dann wieder zusammen kommen, wieder trennen, und so weiter. Die On-Off-Beziehung von Irene und Julio könnt ihr in der spanischen Serie „Jedes Mal, wenn wir uns verliebten“ auf Netflix beobachten.

Finding You

Auf ihrem Flug nach Irland lernt Finley zufällig den Schauspieler Beckett Rush kennen. Er ist sofort fasziniert von ihr, aber Finley möchte ihn lieber nicht näher kennen lernen. Doch wie es der Zufall will, laufen die beiden sich immer wieder über den Weg und entdecken ihre Gefühle füreinander. Allerdings ist die Beziehung zu einem weltberühmten Filmstar nicht leicht. Den Liebesfilm „Finding You“ könnt ihr jetzt bei Prime Video streamen.

Sort of

Sabi lebt als non-binäre Person mit pakistanischen Wurzeln in Kanada. Nachdem Sabi in der ersten Staffel der queeren Drama-Serie „Sort of“ schon große Schritte auf der Selbstfindungsreise gemacht hat, ist es jetzt an der Zeit für eine unkomplizierte Beziehung. Doch die Suche nach dem perfekten Gegenstück wird erstmal verschoben, als Sabis Vater plötzlich wieder in die Stadt kommt. Die Beziehung der beiden ist, vorsichtig ausgedrückt, sehr kompliziert. Die neuen Folgen „Sort of“ gibt’s ab heute bei Wow.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.