Was läuft heute? | Jerks, Reservation Dogs, Freeridge

jerks. — Staffel 5

In der Serie „jerks.“ kann man Christian Ulmen und Fahri Yardım dabei zuschauen, wie sie sich selbst spielen und dabei von einem Fettnäpfchen ins nächste treten. Nun allerdings zum letzten Mal, denn mit der fünften Staffel verabschieden sich die beiden. Allerdings nicht, ohne vorher unter anderem einen Blick in ihre Kindheit zu werfen. Dabei sieht man nicht nur, dass die beiden schon damals kleine Jerks waren, sondern erfährt auch, wie sie sich kennengelernt haben. Die fünfte und letzte Staffel „jerks“ gibt es jetzt bei Joyn+.

Mehr zur fünften Staffel erzählen Christian Ulmen und Fahri Yardım im detektor.fm-Interview heute (2. Februar) ab 18 Uhr im Wortstream.

Reservation Dogs — Staffel 2

„Reservation Dogs“ ist eine Serie von dem Neuseeländischen Regisseur Taika Waititi. Es geht um eine indigene Jugendbande, die sich selber „Rez Dogs“ nennen. Sie wohnen in einem US-amerikanischen Reservat in Oklahoma und haben den Traum nach Kalifornien zu flüchten, um den schlechten Verhältnissen in ihrer Heimat zu entkommen. Doch während sie das Geld für die Flucht organisieren, bricht die Bande auseinander und verfeindet sich sogar teilweise. Ob sie wieder zusammenfinden, könnt ihr jetzt in der zweiten Staffel von „Reservation Dogs“ auf Disney+ sehen.

Freeridge

Die Serie „Freeridge“ ist ein Spin-Off der erfolgreichen Teenager-Serie „On My Block“. Wie die Vorlage spielt sie in der kalifornischen Kleinstadt Freeridge. Diesmal gibt es aber neue Charaktere, die man in „On My Block“ erst in der letzten Folge kennengelernt hat. Die Schwestern Gloria und Ines und ihre Freundinnen Demi und Cameron haben einen Fluch ausgelöst, der tödlich sein könnte. Ihr könnt die Teenage-Comedy Serie „Freeridge“ jetzt bei Netflix schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.