Was läuft heute? | jerks., Unsane, McCartney 3,2,1

jerks.

Christian Ulmen und Fahri Yardim sind zurück als ihre peinlichen Alter Egos. Fahri muss versuchen, seine Ehe zu retten. Denn Pheline hat sich von ihm getrennt, nachdem er mit einem gefälschten Vaterschaftstest sich aus der Fürsorgepflicht stehlen wollte. Ob es ihm gelingt, das wieder geradezubiegen und welche Unverschämtheiten sich Christian obendrein noch leistet, das seht ihr in der vierten Staffel „jerks.“ jetzt bei Joyn Plus+.

Unsane

Analystin Sawyer will ein neues Leben in einer neuen Stadt beginnen, nachdem sie von einem Stalker verfolgt wurde. Doch die Erinnerungen an ihren Verfolger lassen sie nicht in Ruhe und sie beschließt, sich professionelle Hilfe in einer Psychiatrie zu holen. Doch versehentlich unterschreibt sie bei ihrer Einweisung ein Dokument, das der Klinik erlaubt, sie für 24 Stunden gegen ihren Willen festzuhalten. Ein Albtraum beginnt, denn bald entdeckt Sawyer auch ihren Stalker in der Klinik. Der Psycho-Thriller „Unsane“ startet jetzt auf Amazon Prime Video.

McCartney 3,2,1

Eine Musikdokureihe ohne jeden Schnickschnack. Das ist „McCartney 3,2,1“. Denn in der Doku sitzen McCartney und Starproduzent Rick Rubin gemeinsam an einem Mischpult, hören alte Songs und schwelgen in Erinnerungen. So erfährt man nicht nur etwas über die Entstehung der bekannten Beatles-Songs, sondern auch über McCartneys mittlerweile über 50-jährige Karriere. „McCartney 3,2,1“ läuft ab jetzt bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.