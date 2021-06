Bild: Joaquin Phoenix spielt den Joker | Foto: Kevin Winter | Getty Images | AFP

Was läuft heute? | Joker, It’s a Sin, Captain Fantastic

Die Geschichte eines Clowns

In „Joker“ wird diesmal die Vorgeschichte des wohl bekanntesten und verrücktesten Comicbösewichts erzählt. In der Miniserie „It’s a Sin“ suchen vier Freunde die große Freiheit in London. In dem Familienfilm „Captain Fantastic“ zieht ein Vater seine Kinder mitten in der Wildnis groß – bis er gezwungen ist, in die Welt da draußen zu gehen.