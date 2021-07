Was läuft heute? | Judas and the Black Messiah, Suicide Squad, Mythos und Mogul: John DeLorean

Judas and the Black Messiah

Die USA in den 60er-Jahren. Mitten im Kalten Krieg ist nicht etwa die Sowjetunion oder das kommunistische China der größte Feind, sondern laut FBI-Chef Edgar Hoover die antirassistische Black-Panther-Bewegung. Teils mit Waffengewalt wehren sie sich gegen die Unterdrückung der Schwarzen Bevölkerung und werden dafür von den US-Behörden verfolgt. In dieser Zeit wird Bill O’Neal verhaftet. Die perfekte Gelegenheit, ihn als Maulwurf für das FBI in die Black-Panther-Bewegung einzuschleusen. Das oscarprämierte Drama „Judas and the Black Messiah“ seht ihr jetzt schon bei Sky.

Suicide Squad

Und auch im DC-Universum greifen die US-Behörden zu unorthodoxen Mitteln. Um eine dunkle Bedrohung aufzuhalten, rekrutieren sie aus den Gefängnissen heraus eine Truppe von Superschurken, um die gegen die anderen Bösewichte kämpfen zu lassen: die „Suicide Squad“. Ob diese „Feuer gegen Feuer“-Strategie aufgeht, das seht ihr in „Suicide Squad“ bei Amazon Prime Video.

Mythos und Mogul: John DeLorean

Der DeLorean. Das flache silberne Auto mit den markanten Seiten ist hierzulande wahrscheinlich am ehesten aus „Zurück in die Zukunft“ bekannt. In den USA steht das Fahrzeug und allen voran sein Erfinder John DeLorean als Sinnbild für die Zeit der 70er- und 80er-Jahre, in der sich Fortschritt und Hochmut vereinen. Die dreiteilige Doku „Mythos und Mogul: John DeLorean“ läuft jetzt auf Netflix.

Was läuft heute?

