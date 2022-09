Bild: Daniel Radcliffe aus Jungle | Charly Triballeau / AFP

Was läuft heute? | Jungle, I Used to Be Famous, Goodnight Mommy

Allein im Dschungel

In „Jungle“ macht sich Daniel Radcliffe gemeinsam mit Thomas Kretschmann auf in den Urwald. Ein Ex-Pop-Star versucht sich in „I Used to Be Famous“ an seinem großen Comeback und in „Goodnight Mommy“ wissen zwei Kinder nicht mehr, wer die Frau vor ihnen eigentlich ist.