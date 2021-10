Was läuft heute? | Just Beyond, Willkommen in Flatbush, Brooklyn, Das Gift

Just Beyond

Vielleicht kennt ihr noch die Bücherreihe „Gänsehaut“? Der Autor R.L. Stine macht auch Comics und auf denen beruht die neue Serie „Just Beyond“. In acht Folgen stoßen immer neue Hauptfiguren auf übernatürliche Phänomene: Geister, Hexen, Aliens – einfach alles, was sich außerhalb unserer Realität so verbirgt. Und der Autor betont: Die Serie ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen! Schaut also mal ins Programm von Disney Plus.

Willkommen in Flatbush, Brooklyn

Flatbush, Brooklyn ist ein hartes Pflaster. Auch die beiden Freunde Dan Perlman und Kevin Iso sind dort immer wieder am Struggeln. In ihrer neuen Serie „Willkommen in Flatbush, Brooklyn“ versuchen sie aber, mehr in Austausch mit ihrer Nachbarschaft zu treten. Sie sind dabei zugleich Autoren, Regisseure und Protagonisten der Show. Ihr könnt alle Episoden mit dem Sky Ticket streamen.

Das Gift

Amanda liegt im Sterben. Doch sie weiß überhaupt nicht, was in den letzten Stunden passiert ist. Bei ihr ist ein kleiner Junge, der versucht, ihrem Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen. Scheinbar ist er der Sohn ihrer Freundin Carola. Aber wo ist die? Und wo ist ihre eigene Tochter? Der mystische Thriller über zwei verflochtene Mutter-Kind-Beziehungen läuft ab heute bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.