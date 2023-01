Was läuft heute? | Kaleidoskop, Gestern waren wir noch Kinder, Der Pferdeflüsterer

Kaleidoskop

Leo hat ein großes Vorhaben: Er will mit einer Gruppe von Meisterdieben in den wohl sichersten Safe der Welt einbrechen und sieben Milliarden Dollar erbeuten. In der Serie „Kaleidoskop“ auf Netflix könnt ihr ihnen bei ihrem Raub zuschauen — und dabei selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge ihr die Serie streamt. Nur die letzte Folge sollte auch tatsächlich am Ende geschaut werden.

Gestern waren wir noch Kinder

Familie Klettmann lebt ein scheinbar perfektes Vorstadt-Leben. Doch dann bringt der Vater die Mutter um und das perfekte Bild ist zerstört. Nicht nur die Kinder wollen wissen, warum ihr Vater das getan hat und machen sich auf die Suche. Die Lösung scheint in der Vergangenheit zu liegen, denn irgendein schreckliches Erlebnis von vor 25 Jahren spielt hier eine wichtige Rolle. Die Miniserie „Gestern waren wir noch Kinder“ findet ihr in der ZDF-Mediathek.

Der Pferdeflüsterer

Grace hat mit ihrem Pferd Pilgrim einen schrecklichen Unfall. Beide sind schwer traumatisiert und lassen niemanden mehr an sich ran. Der Einzige, der noch helfen kann, ist Tom Brooker. Während er mit dem Pferd und dem Mädchen arbeitet, kommt er auch der Mutter von Grace immer näher. „Der Pferdeflüsterer“ läuft heute um 20.15 Uhr auf arte oder ihr streamt ihn zeitunabhängig bei Disney+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.