Was läuft heute? | Kalte Füße, Breaking News in Yuba County, Das Ende der Wahrheit

Kalte Füße

Um Schulden abzuzahlen, soll der Kleinkriminelle Denis in die Villa des Unternehmers Raimund Groenert (Heiner Lauterbach) einbrechen. Dieser sollte eigentlich aufgrund eines Unfalls im Krankenhaus sein. Wider Erwarten ist Groenert doch zuhause. Denis findet den alten Mann, als er gerade einen Schlaganfall hat. Er hilft ihm und wird von Groenerts Enkelin daraufhin fälschlicherweise für die Pflegekraft gehalten. Als es dann in der Nacht heftig schneit, kommt Denis gar nicht mehr aus der Villa raus und muss seine Rolle weiterspielen. Die Verwechslungskomödie „Kalte Füße“ könnt ihr ab jetzt bei Netflix abrufen.

Breaking News in Yuba County

Sue Buttons (Oscar-Preisträgerin Allison Janney) spielt die besorgte Ehefrau: Ihr Mann ist plötzlich verschwunden. Schnell schaltet sie Medien und Polizei ein und genießt die ungeahnte Aufmerksamkeit. Doch so einige Menschen glauben nicht an das plötzliche Verschwinden von Sues Mann und sind skeptisch. Mit einem Mal versuchen allerlei skurrile Figuren herauszufinden, was wirklich passiert ist. Die schwarze Komödie „Breaking News in Yuba County“ ist jetzt bei WOW verfügbar.

Das Ende der Wahrheit

Martin Behrens ist leidenschaftlicher Mitarbeiter beim Bundesnachrichtendienst. Er ist überzeugt, etwas Gutes zu tun. Als seine Freundin bei einem islamistischen Anschlag ums Leben kommt, kann Behrens nicht glauben, dass sie nur ein zufälliges Opfer war, denn sie war Journalistin und recherchierte zu illegalen Waffenlieferungen von Geheimdiensten. Er geht ihren Recherchen nach und gerät immer tiefer in einen Sumpf aus Missständen und Intrigen. Bald zweifelt er an dem System und seiner Arbeit. Den Thriller mit Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling und Axel Prahl könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.