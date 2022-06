Bild: Toby Jones spielt Truman Capote im Film Kaltes Blut | Daniel Leal / AFP

Was läuft heute? | Kaltes Blut, Ben Crump, Unter Wasser: Das Verschwinden der Kim Wall

Die Geschichten von wichtigen Leuten

Heute dreht sich alles um reale und einflussreiche Menschen. Schriftsteller Truman Capote macht sich in „Kaltes Blut“ auf die Suche nach einer neuen Story, eine Netflix-Doku gibt Einblicke in das Leben des Bürgerrecht-Anwalts Ben Crump und der Mord an der Journalistin Kim Wall wird unter die Lupe genommen.