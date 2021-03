Was läuft heute? | Katakomben, Brokeback Mountain, The Pembrokeshire Murders

Katakomben

Die Rich Kids feiern ihr Leben auf illegalen Partys in den Katakomben unter dem Münchner Hauptbahnhof. Als aber eines Tages ein Feuer ausbricht, ist die Party vorbei. In der Panik verschwindet Nellis Bruder gemeinsam mit einem Millionärssohn in den Katakomben. Auf der Suche nach ihnen stellt sich für Nelli die Frage, ob die Menschen, die in den Katakomben leben, am Verschwinden ihres Bruders Schuld sind oder ob jemand anderes dahintersteckt? Die neue Coming-of-Age-Serie „Katakomben“ startet jetzt auf Joyn Plus.

Brokeback Mountain

Beim gemeinsamen Schafe hüten am Brokeback Mountain lernen sich die Cowboys Ennis und Jack lieben. In den 60er-Jahren ist das jedoch unmöglich und schließlich sind sie beide „echte Männer“. Nach ihrer gemeinsamen Zeit gründen sie eigene Familien, können den jeweils anderen aber nicht vergessen. Das Oscar-prämierte Drama „Brokeback Mountain“ aus dem Jahr 2005 rückt den Cowboy-Mythos zurecht und läuft jetzt auch auf Amazon Prime Video.

The Pembrokeshire Murders

Die Pembrokeshire Murders halten in den 1980er-Jahren die Menschen in Wales in Atem. Ein Killer begeht zwei Doppelmorde und nur durch Zufall wird er verhaftet. Die Ermittler wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie einen Killer hinter Gittern gebracht haben. Die Morde bleiben ungeklärt. Kriminalkommissar Steve Wilkins rollt die Fälle später wieder auf und kommt bald auf die Spur des Täters. Der ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß. Die Mini-Serie „The Pembrokeshire Murders“ beruht auf einer wahren Geschichte. Ihr könnt sie bei MagentaTV streamen.

