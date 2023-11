Was läuft heute? | Kiez & Knete, How to Become a Mob Boss, A Murder at the End of the World

Kiez & Knete — Unterwegs mit Aminata Belli

Die Schere zwischen Arm und Reich klafft in Deutschland immer weiter auseinander. Auch deswegen macht sich Moderatorin Aminata Belli auf den Weg in verschiedene deutsche Städte und redet mit den Menschen über das Thema Geld und welche Rolle es in ihrem Alltag spielt. Die ersten beiden Folgen „Kiez & Knete — Unterwegs mit Aminata Belli“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

How to Become a Mob Boss

Pablo Escobar oder Al Capone sind durch ihre kriminellen Machenschaften weltberühmt geworden. Doch wie wird man eigentlich Mafia-Boss? Die Frage beantwortet die Netflix-Dokureihe „How to Become a Mob Boss“ mit einer Art satirischen To-do-Liste, was man dabei alles beachten sollte. Erzählt wird das Ganze im englischen Original von „Game of Thrones“-Schauspieler Peter Dinklage.

A Murder at the End of the World

Die Hobby-Detektivin Darby Hart (Emma Corrin) wird von einem exzentrischen Millionär gemeinsam mit acht anderen fremden Leuten auf sein Anwesen eingeladen. Darby hat von Anfang an kein gutes Gefühl bei der Sache. Und dieses Gefühl bestätigt sich auch schon kurz darauf, als eine Person tot aufgefunden wird. „A Murder at the End of the World“ könnt ihr jetzt auf Disney+ streamen.

