Was läuft heute? | Kill Bill Vol. I, Nur für Erwachsene, Weitermachen Sanssouci

Kill Bill Vol. I

Ausgerechnet an ihrem Hochzeitstag tauchen Kiddos Ex-Kollegen auf und versuchen, sie umzubringen. Als sie vier Jahre später aus dem Koma erwacht, hat sie nur noch eine Mission: Ihre Todesliste abarbeiten und sich rächen. Dabei geht es — wie gewöhnlich bei einem Film von Quentin Tarantino — ziemlich blutig zu. Ihr könnt „Kill Bill Vol. I“ bei Joyn Plus streamen.

Nur für Erwachsene

Jolene führt ein bürgerliches Familienleben im Reihenhaus, doch ihr Geld verdient sie als Pornostar. Hier trifft sie auch auf die junge Amy, die ganz neu in der Branche ist und bei Jolene Beschützerinstinkte weckt. Als eine Szene in einem mittleren Chaos endet, beschließt sie, sich gegen die Verhältnisse und Zustände in der Pornoindustrie aufzulehnen. Die Serie „Nur für Erwachsene“ findet ihr in der ARD-Mediathek.

Weitermachen Sanssouci

Phoebe Phaidon ergattert endlich einen Lehrauftrag an der Universität Berlin. Gleichzeitig soll sie noch bei einem Simulations-Projekt mitarbeiten und so die Fördergelder retten. Und das geht nur, wenn die Evaluation am Ende des Semesters gut läuft. Doch die Studierenden und der Uni-Alltag kommen ihr da irgendwie in die Quere. Den Film „Weitermachen Sanssouci“ gibt’s ab heute bei Mubi.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.