Was läuft heute? | Killer’s Bodyguard, Dr. Death, Shame Game

Killer’s Bodyguard

Michael Bryce ist ein erstklassiger Bodyguard. Und Darius Kincaid ein berühmter Aufragskiller. Eigentlich wollen die beiden den Tod des anderen, doch jetzt müssen sie in „Killer’s Bodyguard“ zusammenarbeiten. Der Bodyguard Bryce (Ryan Reynolds) soll Kincaid (Samuel L. Jackson) nämlich unbeschadet nach Den Haag bringen, damit er dort vor dem internationalen Strafgerichtshof gegen den weißrussischen Diktator Vladislav Dukhovich aussagen kann. Die starbesetzte Action-Komödie „Killer’s Bodyguard“ könnt ihr ab heute auf Amazon Prime Video streamen.

Dr. Death

Dr. Christopher Duntsch gilt als besonders charismatisch und brillant. Im Operationssaal sieht das allerdings ganz anders aus: Seine Patientinnen und Patienten kommen für Routine-Operationen – und verlassen die Klinik nie wieder. Als die Zahl der Opfer steigt, setzen eine Anwältin und zwei seiner Kollegen alles daran, ihn aufzuhalten. Die Serie „Dr. Death“, die auf einer wahren Geschichte basiert, gibt es ab jetzt auf TVNow.

Shame Game

Aaron Troschke erlaubt sich auf seinem YouTube Kanal regelmäßig Späße mit anderen Social-Media-Stars. In der Show „Shame Game“ wird der Spieß umgedreht: Aaron muss sich den peinlichen Challenges der anderen stellen und kommt dabei immer wieder an seine Schamgrenzen. Wer die Challenges gewinnt, darf entscheiden was auf dem Social-Media-Kanal der anderen Person gepostet wird. Die zweite Staffel von „Shame Game“ könnt ihr kostenlos auf Joyn schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.