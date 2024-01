Was läuft heute? | Killers of the Flower Moon, Lift, Role Play

„Killers of the Flower Moon“ erzählt von den Verbrechen am Osage-Stamm in den Vereinigten Staaten Anfang des 20. Jahrhunderts. Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) wird von seinem Onkel William King Hale (Robert DeNiro) mit der indigenen Mollie (Lily Gladstone) verheiratet. Er soll so näher an den Stamm rankommen, der durch Öl-Vorkommen reich geworden ist. William King Hale und andere Weiße versuchen, durch solche Ehen, aber auch mit Mord, den Osage den Reichtum zu rauben. Lily Gladstone hat für ihre herausragende Leistung den Golden Globe als beste Schauspielerin bekommen. Ab heute könnt ihr das mehr als dreistündige Historien-Drama „Killers of the Flower Moon“ von Regisseur Martin Scorsese auf Apple TV+ streamen.