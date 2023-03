Was läuft heute? | Killing Eve, Niemandsland – The Aftermath, Chris Gethard: Career Suicide

Killing Eve

Schauspielerin Phoebe Waller-Bridge hat mit der Serie „Killing Eve“ gezeigt, dass sie auch als Serien-Autorin eine Menge zu bieten hat. Die Serie handelt von der Agentin Eve (Sandra Oh), die eine Auftragskillerin (Jodie Comer) jagt, welche sich quer durch Europa mordet und dabei kaum Spuren hinterlässt. Die Serie wurde für ihre Mischung aus Agenten-Thriller und Humor, den Phoebe Waller-Bridge schon in ihrer Serie „Fleabag“ gezeigt hat, gelobt. Staffel 1 von „Killing Eve“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek. Staffel 2, 3 und 4 kommen danach wöchentlich.

Niemandsland – The Aftermath

Im Nachkriegsdrama „Niemandsland – The Aftermath“ zieht die von Keira Knightley gespielte Rachael Morgan im Herbst 1945 mit ihrem Mann, einem hochrangigen britischen Offizier, in eine Villa in Hamburg. Rachael und ihr Mann lassen den ehemaligen Besitzer Stefan Lubert und seine Tochter jedoch weiter mit ihnen wohnen. Langsam aber sicher beginnt Rachael sich in Stefan zu verlieben. Doch es ist nicht klar, wie weit Stefan in die Machenschaften der Nationalsozialisten verstrickt war. Neben Keira Knightley spielen auch Alexander Skarsgård und Jason Clarke in dem Liebes-Drama mit. „Niemandsland – The Aftermath“ gibt es auf Disney+.

Chris Gethard: Career Suicide

Comedy und Tragik liegen oft näher beieinander, als man denkt. Und wenn gerade die Leute, die etwa unter Depressionen leiden, uns zum Lachen bringen, wirkt es schon fast zynisch. Comedian Chris Gethard nutzt diesen Widerspruch und stellte 2017 sein Bühnenprogramm „Career Suicide“ auf die Beine. Hier verarbeitet Gethard seine eigene Diagnose, seine Suchterkrankung und die witzige Beziehung zu seiner Therapeutin. „Chris Gethard: Career Suicide“ gibt es auf WOW.

