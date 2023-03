Was läuft heute? | Kim Novak, Familie Anders, In Search of Tomorrow

Kim Novak

Kim Novak heißt eigentlich Marilyn mit Vornamen. Doch das hätte zu Verwechslungen mit Marylin Monroe führen können, deren Konkurrentin Novak war – zumindest aus Sicht der Filmstudios. Novak wurde im Februar 90 Jahre alt und lebt heute zurückgezogen auf dem Land. Hollywood hatte sie schon früh wieder den Rücken gekehrt. Über ihre Karriere und ihr Leben erzählt sie in der Doku „Kim Novak – Rebellin im Starsystem“ heute um 22:20 Uhr auf Arte und vorab schon in der Arte-Mediathek.

Familie Anders

Paartherapeut Fabian Anders lebt mit seiner Frau Paula und den beiden Kindern Louis und Mathilda in einem alten Bauernhaus. Als Louis sich beim Essen mit den Großeltern verplappert kommt heraus: Fabian und Paula haben sich getrennt und leben jetzt das „Nestmodell“, heißt also, die Eltern leben abwechselnd bei den Kindern. Weil das mit ihrem Arbeitsleben aber nicht immer so einfach ist, suchen sie einen Leih-Opa oder eine Leih-Oma, da die richtigen Großeltern nicht beim Babysitten unterstützen wollen. Wie das läuft, sieht ihr in der Filmreihe „Familie Anders“ in der ZDF-Mediathek.

In Search of Tomorrow

In fünf Stunden werden in dieser Doku die Erfolge und Errungenschaften des Science-Fiction-Films der 1980ern besprochen. Beteiligte aus allen möglichen Gewerken wie Schauspiel, Produktion, Regie oder Special Effects erinnern sich an diese Zeit und sprechen über Filme wie Star Wars, E.T., Zurück in die Zukunft oder Dune. Mit dabei sind unter anderem Wil Wheaton, Billy Dee Williams und Catherine Mary Stewart. „In Search of Tomorrow“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Was läuft heute?

