Was läuft heute? | Kinder der Flucht, Der Schneider, Ed Sheeran: The Sum of it All

Kinder der Flucht

Heute über 80 Jahre alte Menschen berichten in „Kinder der Flucht“ über ihre Flucht im Zweiten Weltkrieg. Damals waren sie noch Kinder. Heute blicken sie auf die traumatisierenden Ereignisse zurück, die sie für immer geprägt haben. Viele von ihnen haben ihre Eltern verloren. Einige haben das Glück gehabt, helfende Hände zu finden, die sie unterstützt haben. Andere wiederum hatten nicht so viel Glück und waren schon als Kinder komplett auf sich allein gestellt. Sie alle erzählen ihre ganz persönlichen und individuellen Geschichten. „Kinder der Flucht“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Der Schneider

In der Serie „Der Schneider“ hat Peyami die Schneiderei von seinem Großvater geerbt. Doch das ist nicht das einzige Vermächtnis seines Opas. Auch sein Talent und ein Geheimnis hat er von ihm mit auf den Weg bekommen. Niemand darf von dem Geheimnis wissen. Peyami erhält den Auftrag, ein Hochzeitskleid für eine Braut zu schneidern, in die er sich verliebt. Doch auch sie darf nichts von seinem Geheimnis wissen. Wie es der Zufall so will, hat sie ebenfalls ein Geheimnis, von dem niemand etwas weiß. Die türkische Drama-Serie „Der Schneider“ könnt ihr jetzt bei Netflix schauen.

Ed Sheeran: The Sum of It All

Ed Sheeran hat jetzt eine eigene Doku-Reihe bekommen, in der es um sein Privatleben, aber auch um seinen musikalischen Werdegang geht. Unter anderem wird in „Ed Sheeran: The Sum of It All“ thematisiert, wie seine Frau Cherry krank wird und wie sein bester Freund Jamal stirbt. Neben den Schicksalsschlägen von Ed geht es aber auch darum, wie er es geschafft hat, vom schüchternen Straßenmusiker zu einem der größten Popstars unserer Zeit aufzusteigen. Die Doku-Reihe „Ed Sheeran: The Sum of It All“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.