Was läuft heute? | King of Stonks, Born for This, Abseits des Lebens

King of Stonks

Felix ist Programmierer und will ganz nach oben. Er will CEO des größten Fintech-Unternehmens der Welt werden. Doch dafür muss er sich auch die Hände schmutzig machen und erstmal seinen jetzigen Chef aus einer misslichen Lage retten. Die neuste Serie von den Machern und Macherinnen von „How to sell Drugs online (fast)“ ist inspiriert vom Wirecard-Skandal, wobei Ähnlichkeiten mit der Realität natürlich rein zufällig sind. „King of Stonks“ könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Born for this

In der Dokumentation „Born for this – Mehr als Fußball“ geht es um die deutsche Frauen-Nationalmannschaft. Das Format ist das erste, dass eine Frauenmannschaft in den Mittelpunkt stellt. Die Spielerinnen wurden bei ihrer Vorbereitung auf die Europameisterschaft in England begleitet und sprechen auch über Themen wie Rassismus, Sexismus und Gleichberechtigung. Die dreiteilige Doku findet ihr jetzt in der ARD-Mediathek.

Abseits des Lebens

In „Abseits des Lebens“ zieht Edee sich in die Wildnis zurück und kehrt der Zivilisation den Rücken. In einer abgelegenen Hütte in den Rocky Mountains findet sie ihren Zufluchtsort, ist aber nicht auf die Wildnis vorbereitet und bald am Ende ihrer Kräfte. Robin Wright (House of Cards) übernimmt die Hauptrolle und hat auch Regie geführt. „Abseits des Lebens“ könnt ihr bei WOW streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.