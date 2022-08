Was läuft heute? | Kleo, Bad Sisters, Schickeria

Kleo

Kleo Straub arbeitet als Top-Agentin für die DDR und ist ziemlich kreativ, was ihre Mordtechniken angeht. Doch dann wird sie bei einem Auftrag in Westberlin festgenommen und alle lassen sie im Stich. Drei Jahre später fällt die Mauer und Kleo kommt frei. Jetzt hat sie nur noch eine Mission: Die Verantwortlichen für ihre Festnahme finden und für Gerechtigkeit sorgen. Die Serie „Kleo“ mit Jella Haase in der Hauptrolle findet ihr ab heute auf Netflix.

Bad Sisters

Am Grab von John Paul versammeln sich einige Menschen, aber nicht alle trauern wirklich. In vorderster Reihe stehen die Garvey-Schwestern, mit einer von ihnen war er verheiratet und doch haben alle unter ihm gelitten. Und schon machen die ersten Gerüchte die Runde, ob der Tod von John wirklich so natürlich war. „Bad Sisters“ ist ein Mix aus Thriller und dunkler Komödie. Ihr könnt die Serie ab heute bei Apple TV+ streamen.

Schickeria

Es gab mal eine Zeit, in der München sowas wie die geheime Hauptstadt von Deutschland war. Zahlreiche Promis zog es ab den 60ern in die schöne Stadt, zu denen auch internationale Bands wie Queen zählten. In der Doku-Serie „Schickeria“ auf Prime Video erinnern sich deutsche Stars, wie zum Beispiel Iris Berben und Thomas Gottschalk an ihre unglaublichen Erlebnisse in München.

Was läuft heute?

