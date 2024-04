Was läuft heute? | Klimagerechtigkeit, American Sniper, Money Maker: Yaël Meier

Klimagerechtigkeit

Sechs junge Menschen aus Portugal sehen durch den Klimawandel ihr Grundrecht auf Leben bedroht und haben deswegen 32 Länder vor dem Europäischen Gerichtshof angeklagt. Das ist Teil eines wachsenden Trends: Immer mehr Leute, auch in Frankreich und den Niederlanden, klagen ihre Regierungen an, weil sie der Meinung sind, es wird zu wenig für den Klimaschutz getan. Die vierteilige Dokureihe „Klimagerechtigkeit“ in der Arte- Mediathek zeigt einige dieser Aktionen und Prozesse.

American Sniper

Chris Kyle (Bradley Cooper) gehört zu den besten Scharfschützen der USA. Das Biopic „American Sniper“ unter der Regie von Clint Eastwood erzählt von seiner Karriere. Kyle hat zahlreichen Kameradinnen und Kameraden im Irak das Leben gerettet, doch sich damit auch selbst in Lebensgefahr gebracht. Gleichzeitig hat er immer versucht, auch ein guter Ehemann und Familienvater zu sein. „American Sniper“ findet ihr ab heute auf Prime Video.

Money Maker: Yaël Meier — Businessmodell Generation Z

Yaël Meier ist für viele das Gesicht der Generation Z. Mit gerade mal 23 Jahren ist sie schon Unternehmerin, Schauspielerin, Journalistin und Mutter. Doch sie will noch mehr. Ihr könnt „Money Maker: Yaël Meier“ ab heute online first in der ARD-Mediathek streamen.

