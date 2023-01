Bild: Koala Man | © Walt Disney

Was läuft heute? | Koala Man, De brutas, nada, Hitler – Die ersten 100 Tage

Ein Koala gegen die Kleinkriminalität

In „Koala Man“ geht es um einen Superheld ohne Superkräfte, in „De brutas, nada“ verliebt sich eine Frau in ihren neuen Mitbewohner und „Hitler – Die ersten 100 Tage“ zeigt, wie die Nationalsozialisten in kürzester Zeit die Macht in Deutschland ergreifen konnten.