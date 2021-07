Was läuft heute? | Küss mich, The Courier, The Mallorca Files

Küss mich

Mit dem schwedischen Drama „Küss mich“ gibt es heute einen weiteren Film aus der Reihe rbb queer. Bei einer Familienfeier, die Mia mit ihrem Verlobten Tom besucht, lernt sie Frieda kennen. Bei einem Ausflug auf eine kleine Insel kommen sich die beiden näher und beginnen eine Affäre. Doch wie nehmen die Dinge ihren Lauf? Schließlich stehen längst geschmiedete Lebenspläne und der Familienfrieden auf dem Spiel. „Küss mich“ läuft heute um 23:25 Uhr im rbb und danach für zwei Wochen in der ARD-Mediathek.

The Courier

Eine namenlose Kurierin wird zur wahren Heldin, als sie dem Empfänger eines ihrer Pakete das Leben rettet. Ein gefährlicher Gangsterboss hatte die tödliche Ware geschickt, um ihn als Zeugen auszuschalten. Doch nun gerät auch die Kurierin in das Visier des Gangsterbosses. Kann sie sich selbst und den Zeugen retten? Der Actionfilm „The Courier“ ist ab heute bei Amazon Prime Video im Programm.

The Mallorca Files, Staffel 2

Auch in der zweiten Staffel muss das ungleiche Ermittler-Duo wieder jede Menge Verbrechen aufklären, die auf der spanischen Insel passieren. Direkt in der ersten Folge haben Max und Miranda es zum Beispiel mit einem Mordfall an einem berühmten Opernsänger zu tun. Alle Folgen der neuen Staffel sind ab heute in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Was läuft heute?

