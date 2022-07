Was läuft heute? | Kung Fu, Berlin direkt – Sommerinterviews, Free Willy

Kung Fu

Nicky, eine junge Amerikanerin mit chinesischen Wurzeln, steckt in einer Lebenskrise und bricht kurzerhand all ihre Kontakte ab. In einem chinesischen Kloster lernt sie drei Jahre lang die Kampfkunst des Kung Fu. Zurück in den USA muss sie zunächst das Vertrauen ihrer Familie zurückgewinnen. Ganz nebenbei entwickelt sie sich zu einer Art Heldin, die das Verbrechen auf der Straße bekämpft. „Kung Fu“ ist das Remake der erfolgreichen Serie aus den 70ern. Diesmal ist die Hauptrolle allerdings weiblich besetzt! Die erste Staffel von „Kung Fu“ könnt ihr jetzt bei Wow streamen.

Berlin direkt – Sommerinterviews

Die Parlamentarier im Bundestag gehen in die Sommerpause. Das bedeutet, es ist Zeit für die alljährlichen Sommerinterviews der Parteispitzen. Wie bereits im vergangenen Jahr ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der erste, der sich den Fragen von Theo Koll und Shakuntala Banerjee stellen wird. Das Interview mit Herrn Steinmeier könnt ihr heute 19:10 Uhr im ZDF verfolgen oder anschließend in der ZDF-Mediathek.

Free Willy

Der Orca-Wal Willi wird gefangen und soll in einem Themenpark Kunststücke vorführen. Als er das nicht tut, wollen die Betreiber des Parks Willi töten. Während seiner Gefangenschaft freundet sich der Wal mit dem Jungen Jesse an. Und Jesse unternimmt alles, um Willy zurück ins Meer zu bringen, bevor es zu spät ist. „Free Willy“ ist jetzt bei Netflix verfügbar.

