Was läuft heute? | Labor Day, Olympia 72, Lehrer kann jeder

Labor Day

Adele wird plötzlich von ihrem Mann verlassen. Das wirft sie vollkommen aus der Bahn. Nur mit der Hilfe ihres 13-jährigen Sohnes Henry kommt sie irgendwie durch den Alltag. Beim gemeinsamen Einkauf kommt der verletzte Frank auf sie zu und bittet um Hilfe. Er bedroht die beiden, aber will ihnen eigentlich nichts tun. In den kommenden Tagen entwickelt sich eine leidenschaftliche Beziehung zwischen Adele und Frank. Auch für Henry ist Frank der Vater, den er sich immer gewünscht hat. Doch Frank ist aus dem Gefängnis geflohen und wird noch immer gesucht. Die Realität holt die drei bald ein. In dem Drama brilliert besonders Kate Winslet als verlassene Frau, die den Glauben an die Liebe verloren zu haben scheint. „Labor Day“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

Olympia 72

Dieser Dokumentarfilm beleuchtet die Entwicklung des jungen Deutschlands in den 70er Jahren. Denn die junge Republik steht noch immer im Schatten der nationalsozialistischen Vergangenheit. Der Kalte Krieg tobt und Deutschland möchte sich der weltweiten Öffentlichkeit endlich anders zeigen. Durch die Austragung der Olympischen Spiele 1972 scheint Deutschland seine Chance zu nutzen. Historikerinnen und Zeitzeugen betrachten diese Epoche und stellen die Errungenschaften einer offenen Gesellschaft auch den möglichen Folgen gegenüber. Die Doku „Olympia 72“ ist jetzt in der Arte-Mediathek verfügbar.

Lehrer kann jeder

Richard ist am Boden zerstört: Seine Frau hat ihn verlassen und schmeißt ihn aus der gemeinsamen Wohnung. Gleichzeitig verliert er seinen Job. Um seine Frau, die als Lehrerin arbeitet, zurückzugewinnen, nutzt er seine Chance als Mathematiker und heuert an der gleichen Schule als Quereinsteiger an. Zunehmend baut er eine Beziehung zu seinen Schülern auf und entdeckt (s)ein Talent für den Beruf. Die Komödie „Lehrer kann jeder“ mit Christoph Maria Herbst könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Was läuft heute?

