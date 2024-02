Was läuft heute? | Lamb, Gladiatoren, Iris – Die Wahrheit

Lamb

Maria und Ingvar leben als Schafzüchter auf dem isländischen Land. Sie finden ein kurioses Wesen, das den Körper eines Menschen und den Kopf eines Lammes hat. Sie nehmen es in ihre Obhut und ziehen es auf wie ihr eigenes Kind. Doch mit der Zeit scheint das neue Familienmitglied wie ein Fluch für Maria und Ingvar zu sein. Den A24-Film „Lamb“ gibt’s jetzt bei Prime Video.

Gladiatoren — Staffel 1

In der Natur-Doku „Gladiatoren“ geht es um Kämpfe im Tierreich. Mit der neuesten Filmtechnik werden Kämpfe von zum Beispiel Löwen, Adlern, Bären, Jaguaren und Kängurus aus nächster Nähe gezeigt. Jede Besonderheit wird bis ins Detail eingefangen und analysiert. Die erste Staffel „Gladiatoren“ könnt ihr jetzt bei WOW streamen.

Iris — Die Wahrheit

Die Polizistin Iris hat ihren Partner verloren. Natürlich trauert sie. Doch anstatt in der Trauer zu versinken, will sie etwas in ihrem Leben ändern. Sie nimmt eine neue Stelle bei der Kriminalpolizei Malmö an. Dort übernimmt sie einen Fall, der ihr alles abverlangt. Kommt sie gleichzeitig mit dem neuen, anspruchsvollen Job und ihrer Trauer zurecht? „Iris — Die Wahrheit“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

