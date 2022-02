Was läuft heute? | Landscapers, Ich dich auch!, Disenchantment

Landscapers

Susan (Olivia Colman) und Christopher (David Thewlis) könnten unscheinbarer eigentlich nicht sein. Doch als zwei Leichen in ihrem Garten entdeckt werden, geraten sie in den Fokus von Kriminalermittlungen. Die Untersuchungen werden zur Zerreißprobe für das eigentlich so liebevolle Paar. Die britische Serie stammt von der gleichen Produktionsfirma wie „Chernobyl“. Genau wie die Erfolgsserie orientiert sich auch „Landscapers“ an einer wahren Begebenheit. Die True-Crime-Serie könnte ihr jetzt bei Sky Ticket sehen.

Ich dich auch!

„Ich dich auch“ verbindet Sitcomelemente mit einem Kammerspiel in Echtzeit. Schauplatz der Serie ist Yanniks 40qm Wohnung, in der er mit seiner neuen Freundin Caro wohnt. Am liebsten würden sie den ganzen Tag nur zu zweit im Bett verbringen. Blöd nur, dass es da ein paar nervige Nachbarn und Freundinnen gibt, die ständig vorbei kommen und irgendetwas von ihnen wollen. Ihr könnt die Comedy-Serie jetzt in der ZDF-Mediathek sehen.

Disenchantment – Staffel 4

Prinzessin Bean ist eine sehr unkonventionelle Prinzessin. Sie trinkt gerne Bier, prügelt sich gerne und hat ein Faible für Glücksspiel. Kein Wunder also, dass sie sich aus dem Staub macht, als ihre Zwangsheirat mit einem Prinzen ansteht. Nachdem sie zahlreiche Abenteuer in der Welt von „Dreamland“ erlebt, treibt es sie in Staffel vier zurück in ihr Schloss. Die vierte Staffel „Disenchantment“ aus der Feder von Matt Groening, dem Schöpfer von „Futurama“ und den „Simpsons“, könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

