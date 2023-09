Was läuft heute? | Lass dich überwachen!, Mr. Mercedes, The Super Models

Lass dich überwachen!

Entstanden aus der Rubrik „Prisim is a Dancer“ im Magazin Royal von und mit Jan Böhmermann startete 2018 die Show „Lass dich überwachen!“. Jetzt gibt es neue Folgen und wieder werden ahnungslose Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem Publikum auf die Bühne geholt und mit ihren Internet- und Social Media-Gewohnheiten konfrontiert. Neben prominenten Gästen und Musikeinlagen wird also wieder fleißig im privaten Umfeld der Menschen gebuddelt. Die neuen Folgen „Lass dich überwachen!“ gibt’s ab heute entweder um 20:15 Uhr im ZDF oder schon um 18:00 Uhr in der ZDF-Mediathek.

Mr. Mercedes

Für Freunde der gepflegten Crime-Unterhaltung gibt es auf Disney+ die Serie „Mr. Mercedes“. Die Story basiert auf dem gleichnamigen Stephen King-Roman und handelt von Polizei-Detective Bill Hodges, gespielt von Brendan Gleeson. Hodges, der mittlerweile im Ruhestand ist, plagen Gedanken an seinen letzten Fall, wo er den sogenanten Mercedes-Killer gesucht hat. Bill konnte den Killer nie fassen, doch eines Tages meldet sich der Killer bei ihm und fordert ihn zu einem ausgeklügelten Katz- und Mausspiel heraus. Alle drei Staffeln von „Mr. Mercedes“ gibt es bei Disney+.

The Super Models

In der mehrteiligen Dokumentation „The Super Models“ blicken Naomi Campell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington auf ihre Karriere zurück und erzählen, was es bedeute hat, in den 80er- und 90er-Jahren ein Supermodel zu sein. Oscar-Preisträger Roger Ross Williams und Larissa Bills geben in vier Teilen tiefe Einblicke in die Gefühlswelt von Naomi Campbell und Co. Die Doku-Serie „The Super Models“ gibt es ab heute bei Apple TV+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.