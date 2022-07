Was läuft heute? | Lass ihn gehen, Girlsquad, Die längste Nacht

Lass ihn gehen

Nicht nur dass Sheriff George Blackledge und seine Frau Margaret ihren Sohn bei einem Reitunfall verloren haben, müssen die beiden auch noch um ihren Enkel bangen. Denn seine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt. An sich ist das ja kein Problem, doch er gehört ausgerechnet zur brutalen Weboy-Familie. Und die will Georges und Margarets Enkel keinesfalls wieder herausrücken. Das Drama „Lass ihn gehen“ mit Kevin Costner und Diane Lane seht ihr jetzt bei WOW.

Girlsquad

Sommerferien am Strand: tagsüber Sonne und nachts ausgelassene Feiern. Das war zumindest der Plan von Ruby, Chloé, Constance und Sofia aka das „Girlsquad“. Doch nach einer langen Party finden sie ein Mädchen schwer verletzt am Straßenrand und ein Unbekannter versucht sie online zu erpressen. Die französische Serie „Girlsquad“ könnt ihr jetzt komplett in der ZDF-Mediathek in einem Zug bingen!

Die längste Nacht

Schöne Bescherung für Gefängnisleiter Hugo: Pünktlich zum Heiligabend umstellt eine Gruppe schwer bewaffneter Männer sein Gefängnis, um den gefährlichen Serienmörder Simón Lago zu befreien. Also verschanzt sich Hugo, um dem Angriff zu widerstehen. Die spanische Action-Serie „Die längste Nacht“ gibt’s jetzt bei Netflix.

Was läuft heute?

