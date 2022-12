Bild: Last Chance U Basketball | © Netflix

Was läuft heute? | Last Chance U: Basketball, Arbeit ohne Sinn, Magnolia

Alles oder nichts

In der zweiten Staffel „Last Chance U: Basketball“ werden wieder die Huskies vom ELAC begleitet. In der Doku „Arbeit ohne Sinn“ geht es um systematische Probleme in der Arbeitswelt und in „Magnolia“ wird die Geschichte von neun Personen erzählt, deren Leben miteinander verwoben sind.