Was läuft heute? | Last Flight Home, Fabian oder der Gang vor die Hunde, Control

Last Flight Home

In der Dokumentation „Last Flight Home“ begleiten wir Eli Timoner an seinen letzten Tagen. Er ist Gründer einer Billigfluglinie, überlebte einen Schlaganfall und ist seitdem auf Unterstützung angewiesen. Mehrere Jahrzehnte später und nach langer Krankheit entscheidet er sich für die Beihilfe zum Suizid. Das Thema durchzieht zwar die gesamte Dokumentation, sie zeigt aber auch die wichtigsten Lebensstationen von Eli Timoner. In seinen letzten Tagen ist man ganz nah am Geschehen dran. Dabei rücken die Erlebnisse der gesamten Familie in den Fokus. Niemand Geringeres als seine eigene Tochter Ondi Timoner führt Regie. Streamen könnt ihr „Last Flight Home“ ab heute auf Paramount+.

Fabian oder Der Gang vor die Hunde



Wir sind in Berlin, späte 30er-Jahre. Das Ende der Weimarer Republik steht kurz bevor und der junge Germanist Jakob Fabian (gespielt von Tom Schilling) versucht sein Glück als Werbetexter – das allerdings erfolglos. In der fluktuierenden Kulturszene Berlins lernt er dann die junge Cornelia kennen, die Schauspielerin werden will. Neben der Sehnsucht nach Nähe sucht Fabian nach sich selbst, in einer angespannten politischen Zeit. Basierend auf dem Roman „Fabian“ von Erich Kästner versucht der Film diese literarische Seite einzunehmen. Es wird geschrieben und philosophiert, als ob man selbst in einem Erich-Kästner-Roman wäre. Kommt auch nicht von ungefähr, denn der Roman selbst ist von autobiografischen Zügen Kästners durchzogen. „Fabian oder der Gang vor die Hunde“ könnt ihr ab heute in der ZDF-Mediathek streamen.

Control

Im Sci-Fi-Thriller „Control“ wird die junge Mutter Eileen von einer geheimen Organisation gefangen gehalten. Unter Zwang soll sie Unmögliches schaffen: Aufgaben nur mithilfe ihrer Gedanken erledigen. Dabei steht nicht nur ihr eigenes Leben auf dem Spiel, sondern auch das ihrer Tochter und ihres Ehemannes. Am Ende steht sie nicht nur ihren Gegnern gegenüber, sondern auch ihren neu gewonnenen Kräften. Dabei muss sie die Kontrolle über sich und ihre Gedanken zurückerlangen. „Control“ könnt ihr ab jetzt auf Wow streamen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.