Was läuft heute? | Last King of the Cross, Was wir retten konnten, Axolotl Overkill

Last King of the Cross

John Ibrahim kommt als Kind einer libanesischen Einwandererfamilie nach Sydney und seine ersten Jahre im neuen Land sind geprägt von Armut und einer Menge Entbehrungen. Das soll sich so schnell wie möglich ändern und er sucht sich mit seinem Bruder Sam den Weg nach ganz oben in der kriminellen Unterwelt. Dabei machen sie sich aber auch einige Feinde. Die Serie „Last King of the Cross“ könnt ihr ab heute bei WOW anschauen.

Was wir retten konnten

Auch zwei Jahre nach der Flutkatastrophe haben die Menschen im Ahrtal immer noch mit den Folgen zu kämpfen. Teilweise kommen die Versicherungen immer noch nicht für die Schäden auf und wenn doch, dann fehlt es überall an Materialien und Handwerkerinnen und Handwerkern. Trotz allem wollen viele bleiben und sich ein neues Leben aufbauen. Die Doku „Was wir retten konnten“ findet ihr ab heute in der ZDF-Mediathek.

Axolotl Overkill

Mifti (Jasna Fritzi Bauer) ist 16 Jahre alt und wohnt seit dem Tod ihrer Mutter mit ihren Halbgeschwistern in einer WG. Eigentlich ist ihr so ziemlich alles egal, außer ihr Haustier — einem Axolotl. Nach einer Affäre mit der deutlich älteren Alice stürzt sie sich mal wieder in das Berliner Nachtleben. Doch ausgerechnet hier läuft ihr Alice wieder über den Weg. Den Film „Axolotl Overkill“ könnt ihr jetzt bei Freevee streamen.

Was läuft heute?

