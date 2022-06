Was läuft heute? | Last Night in Soho, My Liberation Notes, Die Pembrokeshire Morde

Last Night in Soho

Im Film „Last Night in Soho“ zieht es die junge Modedesign-Studentin Eloise vom Land nach London. Sie freut sich auf ihr neues Leben, ist aber auch von der Großstadt überfordert. Also träumt sie sich in eine Parallelwelt: ins glamouröse London der 60er Jahre. Man könnte beinahe sagen, dass sie ein Doppelleben führt. In Gestalt von Sandy (Anya Taylor-Joy) zieht sie durch die Londoner Clubs und lernt dabei den geheimnisvollen Jack kennen – und sein dunkles Geheimnis. Der Horror-Thriller “Last Night in Soho” ist jetzt auf Sky abrufbar.

My Liberation Notes

Die südkoreanische Serie “My Liberation Notes” erzählt die Geschichte von drei Geschwistern, die im Alltagstrott gefangen sind und sich eine Veränderung in ihrem Leben wünschen. Dann lernen sie Mr. Goo kennen, einen mysteriösen Mann, der ihr Leben umkrempelt. Er ist neu in der Gegend, trinkt viel und wirkt geheimnisvoll. Außerdem ist er ziemlich verschlossen und in sich gekehrt, weshalb er schnell zum Thema Nummer 1 in der Nachbarschaft wird. Das K-Drama “My Liberation Notes” könnt ihr jetzt auf Netflix streamen.

Die Pembrokeshire Morde

Zwei ungeklärte Doppelmorde aus den 80er und 90er Jahren – das sind die “Pembrokeshire Morde”. Eigentlich wäre der Fall, wenn auch ungelöst, längst vom Tisch. Doch im Jahr 2006 rollt Detective Superintendent Steve Wilkins (Luke Evans) den Fall wieder auf. Er vermutet einen Serienkiller hinter den Morden und erhofft sich, den Täter mithilfe neuer Überwachungstechnik und der DNA-Analyse ausfindig zu machen. Die dreiteilige Serie “Die Pembrokeshire Morde” gibt’s in der ZDF-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.