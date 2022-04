Was läuft heute? | Last one Laughing, The Kardashians, Doktor Ballouz

Last one Laughing – Staffel 3

Auch in der dritten Staffel „Last one Laughing“ bleibt das Konzept das gleiche: Sechs Stunden lang werden lustige Prominente in einem Raum eingesperrt. Wer zuletzt lacht gewinnnt. Neben Palina Rojinski, Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Christoph Maria Herbst ist auch Mirco Nontschews mit dabei. Der Comedian ist Ende letzten Jahres verstorben, aber konnte vorher noch bei der Show mitmachen. Wenn ihr ein letztes Mal von Mirco Nontschew zum Lachen gebracht werden wollt, könnt ihr die dritte Staffel „Last one Laughing“ jetzt auf Prime Video sehen.

The Kardashians

Der Kardashian-Jenner Clan hat sich von den Kameras zurückgezogen und ihre Reality-Show „Keeping up with the Kardashians“ beendet. Nach einem Jahr Pause ist die Familie aber mit der neuen Reality-Show „The Kardashians“ zurück. Die erste Staffel „The Kardashians“ könnt ihr jetzt bei Disney+ sehen.

Doktor Ballouz – Staffel 2

In der Serie „Doktor Ballouz“ geht es um den Chefarzt Dr. Ballouz, der mit Herz und Seele eine kleine Klinik in der Uckermark leitet. Auch in der zweiten Staffel kämpft er allerdings noch mit dem Tod seiner Frau. Seine berufliches und privates Umfeld tut aber alles, um ihn seelischen Beistand zu leisten. Ihr könnt die zweite Staffel „Doktor Ballouz“ jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.