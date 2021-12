Was läuft heute? | Last Train To Christmas, The Great, Friedmanns Vier

Last Train To Christmas

Der Clubbesitzer Tony Towers möchte an Weihnachten mit dem Zug nach Hause fahren. Doch als er den Speisewagen betritt, passiert etwas unglaubliches: Er landet im Jahr 1995, also zehn Jahre in der Zukunft. Sein Leben ist mittlerweile den Bach heruntergegangen und sein Club ist pleite. Also versucht er alles daran zu setzen, die Dinge geradezubiegen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn jeder Waggon ist ein neuer Abschnitt in Tonys Leben und jede Entscheidung, die er in einem Waggon trifft, wirkt sich direkt auf die anderen aus. Den Weihnachtsfilm „Last Train To Christmas“ könnt ihr jetzt auf Sky schauen.

The Great

Katharinas (Elle Fanning) Leben könnte so perfekt sein: Sie ist die Kaiserin Russlands, mit einem Sohn schwanger und lebt in absolutem Luxus. Nur ist da leider noch ihr Mann Peter (Nicholas Hoult), der nicht akzeptieren möchte, dass Katharina die Macht über Russland hat. Er ist kontrollhungrig und tyrannisiert sie. Um sich selbst von ihm zu befreien und das russische Volk vor seiner Schreckensherrschaft zu bewahren, fasst sie den Entschluss ihn umzubringen. Die zweite Staffel der Dramedy-Serie „The Great“ könnt ihr auf Starzplay streamen.

Friedmanns Vier

Als Emma stirbt, bricht für ihren Mann Mischko und ihre drei Kinder Maya, Tilda und Carla eine Welt zusammen. Aber irgendwie muss das Leben ja weitergehen. Tilda verliebt sich in einen kriminellen Bad Boy, während ihre Teenager-Schwester Maya rebelliert. Und das jüngste Kind Carla stellt fest, dass es eigentlich gar kein Mädchen ist, sondern ein Junge. In der Familiendrama-Serie „Friedmanns Vier“ versucht die Familie ihre Trauer zu verarbeiten und gleichzeitig gemeinsam in einen neuen Lebensabschnitt zu starten. „Friedmanns Vier“ gibt es auf RTL+.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.