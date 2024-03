Was läuft heute? | Latecomers, On A Wing And A Prayer, Irish Wish

Latecomers

In der australischen Serie „Latecomers“ treffen sich die beiden Fremden Sarah und Frank in einer Bar. Beide sitzen aufgrund einer zerebralen Parese im Rollstuhl und haben ihre Sexualität bisher wenig ausgelebt. Inspiriert von ihren Freunden beschließen sie, das Thema gemeinsam zu erforschen. „Latecomers“ erzählt mit viel Humor von Sexualität und Behinderung. Die Serie gibt es jetzt in der ARTE-Mediathek.

On A Wing And A Prayer



Der Familienvater und Hobbypilot Doug (Dennis Quaid) fliegt im Film „On A Wing And A Prayer“ mit seiner Familie in einem kleinen Privatjet nach Hause. Als der Pilot in der Luft plötzlich einen Herzinfarkt hat, liegt es an ihm, das Flugzeug sicher zu landen und seine Familie zu retten. Unterstützung bekommt er von seiner Frau (Heather Graham) und seinem Fluglehrer (Jesse Metcalfe). „On A Wing And A Prayer“ basiert auf einer wahren Geschichte. Den Film findet ihr bei WOW.

Irish Wish

Für die Hochzeit ihrer Freundin Emma reist Maddie (Lindsay Lohan) nach Irland. Dort will ihre Freundin ausgerechnet Paul heiraten — den Mann, in den Maddie schon lange heimlich verliebt ist. Kurz vor der Hochzeit wünscht Maddie sich, dass sie diejenige ist, die Paul heiraten wird. Und ihr Wunsch geht in Erfüllung. Als ob das nicht schon verwirrend genug ist, scheint Paul doch nicht der Mann ihrer Träume zu sein. Die RomCom „Irish Wish“ findet ihr bei Netflix.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.