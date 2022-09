Was läuft heute? | laut.stark.gleich.berechtigt, The Kid Detective, Das Weiße Haus am Rhein

laut.stark.gleich.berechtigt

In der Dokureihe „laut.stark.gleich.berechtigt“ zeigt die Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes was in Sachen Gleichberechtigung schon alles erreicht wurde, und was es noch zu tun gibt. Dafür werden Frauen interviewt, die sich für Gleichberechtigung eingesetzt haben und soziale Experimente durchgeführt. Ihr könnt „laut.stark.gleich.berechtigt“ jetzt in der ZDF-Mediathek streamen.

The Kid Detective

In dem Film „The Kid Detective“ geht es um einen Mann, der schon als Kinderdetektiv bekannt geworden ist. Jetzt ist Abe erwachsen, aber er sitzt immer noch an Fällen, die auch von Kindern gelöst werden könnten. Doch dann kommt eine Klientin auf ihn zu, die endlich einen seriösen Fall für ihn hat. Vielleicht ist das seine Möglichkeit endlich als „richtiger“ Detektiv durchzustarten. Ihr könnt „The Kid Detective“ jetzt bei Netflix sehen.

Das Weiße Haus am Rhein

In dem Film-Zweiteiler „Das Weiße Haus am Rhein“ geht es um das Rheinhotel Dreesen. Ein Hotel, dass nicht nur aufgrund seiner prominenten Gäste ein geschichtsträchtiger Ort ist. Anhand der Hoteliersfamilie Dreesen werden die historischen Ereignisse zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erzählt. „Das Weiße Haus am Rhein“ gibt es jetzt in der ARD-Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.