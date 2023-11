Bild: David Oyelowo bei der Oscar-Verleihung 2022. | Mike Coppola / Getty Images / AFP

Was läuft heute? | Lawmen – Bass Reeves, Terra Xplore: Über_leben, Widows – Tödliche Witwen

Ein Mann des Gesetzes

Bei Paramount+ könnt ihr jetzt die Serie „LAWMEN: Bass Reeves“ streamen, die die Geschichte des ersten afroamerikanischen Sheriffs der USA erzählt. In der ZDF-Mediathek geht die Doku-Serie „Terra Xplore“ in eine neue Staffel, in der sich alles ums Leben und Sterben dreht. Bei Mubi könnt ihr den Thriller „Widows – Tödliche Witwen“ von Star-Regisseur Steve McQueen streamen.