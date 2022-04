Bild: Léas 7 Leben | Netflix

Was läuft heute ? | Léas 7 Leben, Bang Bang Baby, Resident Alien

Zeitreisen und Körperspiele

In der Serie „Léas 7 Leben“ geht es um Zeitreisen, Körpertausch und einen ungeklärten Todesfall. Die Tochter eines Verbrechers lässt in der Krimi-Serie „Bang Bang Baby“ eine Leiche verschwinden, um ihren Vater zu beeindrucken, und auch in der zweiten Staffel von „Resident Alien“ plant ein Alien das Ende der Menschheit.