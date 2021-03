Was läuft heute? | Leaving Neverland, Bombay Rose, Stark wie ein Mädchen

Leaving Neverland

Er war der Star der 80er- und 90er-Jahre: Michael Jackson. Den King of Pop umgeben aber auch immer wieder Pädophilie-Gerüchte. Vor Gericht wurde Jackson freigesprochen. In der Doku „Leaving Neverland“ packen zwei Männer aus, die als Kinder auf Michael Jacksons Neverland Ranch waren und belasten den King of Pop schwer. Zu sehen gibt’s die zweiteilige Doku jetzt auf TVnow.

Bombay Rose

Die junge Inderin Kamala entflieht einer Kinderhochzeit und muss seitdem auf dem Markt als Blumenmädchen arbeiten. Hier trifft sie auf einen jungen Mann, der – wie sollte es auch anders sein – direkt ein Tänzchen hinlegt, um Kamala zu beeindrucken. „Bombay Rose“ ist aber kein klassicher Bollywood-Film, sondern zeigt die Hürden und Risiken der Liebe in der starken Hierarchie der indischen Gesellschaft. Der bildgewaltige Animationsfilm „Bombay Rose“ startet jetzt auf Netflix.

Stark wie ein Mädchen

Zum Weltfrauentag gibt es im ZDF ein Spezial mit drei Dokumentationen von Frauen über Frauen. In „Stark wie ein Mädchen“ wird eine junge Gewichtheberin portraitiert, die sich in den Kopf gesetzt hat, Weltmeisterin zu werden. Außerdem zeigt das ZDF eine Frau, die zu ihrer Großmutter und ihren legendären Schnitzeln zieht, in der Doku „80.000 Schnitzel“. Und in „Frauenzimmer“, dass Sexarbeit auch im gehobenen Alter noch ein Thema ist. All das seht ihr in der ZDF Mediathek.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.