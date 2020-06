Was läuft heute? | Legend, Mehmet Göker, Schooled

Legend

Tom Hardy spielt im Film „Legend“ die Zwillingsgangster Reggie und Ronnie Kray. Die Krays beherrschten in den 50er- und 60er-Jahren die Londoner Unterwelt und galten als besonders skrupellos. Doch ihr Auftreten machte sie zu Medienstars. Es gab nur ein Problem: Sie sind nicht immer einig – und das ist gefährlich. „Legend“ seht ihr ab heute bei Amazon Prime Video.

Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker

Mehmet Göker hat schon mit 25 Jahren als Versicherungsvertreter seine erste Million verdient. Rasend schnell baut er ein Imperium auf, das später genauso schnell wieder in sich zusammenfällt. Es folgen diverse Klagen gegen Göker, der sich in die Türkei absetzt. Die Geschichte des Mannes und seiner Geschäftspraktiken ist spannend zu sehen. „Versicherungsvertreter – Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker“ gibt’s nur noch heute in der ARD Mediathek.

Schooled – Staffel 2

Entspannteren Stoff gibt’s mit der US-Sitcom „Schooled“. Das Spin-off der 80er-Jahre-Sitcom „Die Goldbergs“ spielt in den 90er-Jahren. Hauptfigur Lainey kehrt als Lehrerin an ihre alte Schule zurück und kämpft mit diversen Schwierigkeiten. So will zum Beispiel ihr Temperament nicht immer richtig zu ihrem Job passen. Die zweite Staffel von „Schooled“ könnt ihr ab heute über Sky Ticket streamen.

Was läuft heute?

