Was läuft heute? | Lenox Hill, Die Gier nach Lachs, DFB-Pokal

Die neue Doku-Serie „Lenox Hill“ zeigt die Arbeit von Ärzten und Pflegepersonal in New York. Benannt ist sie nach dem New Yorker Lenox Hill Hospital, wo die Doku auch gedreht wurde. In acht Episoden werden vier Ärzte und Ärztinnen des Krankenhauses und ihre Teams begleitet. Dabei wird eindrucksvoll gezeigt, wie anstrengend und nervenaufreibend deren Arbeit tatsächlich ist. Ein intimer Blick in den echten Krankenhaus-Alltag, ab sofort bei Netflix.

Die Gier nach Lachs

Die Doku „Die Gier nach Lachs“ zeigt die vielen Facetten des Geschäfts mit einem der beliebtesten Speisefische. 2,6 Millionen Tonnen Lachs werden jedes Jahr rund um den Globus gezüchtet. Und die Bedingungen sind oft nicht besser als in der klassischen Massentierhaltung, wie wir sie in Deutschland von Schweinen, Rindern oder Hühnern kennen. Die Folgen: leidende Tiere, übersäuerte Fjorde, schlechte Arbeitsbedingungen. Ihr findet die Doku bis Anfang Juli in der arte-Mediathek.

DFB-Pokal – Bayern vs. Frankfurt

Im Free-TV trifft der FC Bayern München auf Eintracht Frankfurt. Das DFB-Pokal Halbfinale findet, wie derzeit üblich, vor leeren Rängen statt. Deswegen müssen die Fans aber nicht auf Fußball verzichten: Das Spiel läuft ab 20:15 Uhr im Ersten, Anstoß ist 20:45 Uhr. Natürlich gibt’s das Spiel auch im Livestream.

