Was läuft heute? | Leo, Bottoms, Doomsday Clock

Leo

Leo sitzt schon seit Jahrzehnten als Klassenhaustier in einer Grundschule in Florida fest. Doch er will raus und auf seine letzten Tage was erleben. Aber als die Schülerinnen und Schüler mitbekommen, dass Leo sprechen kann, ist an Flucht in die Wildnis nicht mehr zu denken. Denn jetzt hat er alle Hände voll zu tun mit den Ängsten und Sorgen der ganzen Klasse. Die Komödie „Leo“ von Adam Sandler findet ihr ab heute bei Netflix.

Bottoms

PJ und Josie sind plötzlich über Nacht in ihrer Highschool berühmt geworden. Denn sie haben aus Versehen den Star-Quarterback Jeff (Nicholas Galitzine) angefahren und der will jetzt Rache. Deswegen — und weil sie ihren Crushs näher kommen wollen — gründen die Freundinnen einen Fight Club, in dem es um mehr als nur Selbstverteidigung geht. Ihr könnt „Bottoms“ jetzt auf Prime Video streamen.

Doomsday Clock — Wieviel Zeit bleibt der Welt?

Laut der sogenannten Weltuntergangsuhr stehen die Zeiger kurz vor Mitternacht — so kurz wie noch nie. Denn die Corona-Pandemie, der Klimawandel und Kriege sind für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des „Bulletin of the Atomic Scientists“ Grund genug, die Uhr auf kurz vor knapp zu setzen. Die Doku „Doomsday Clock — Wie viel Zeit bleibt der Welt?“ läuft heute um 23.20Uhr auf Arte und ist bereits in der Arte-Mediathek zum Streamen verfügbar.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.