Was läuft heute? | Let Them All Talk, The Velvet Underground, Motherland: Fort Salem

Let Them All Talk

Egal, in welchem Film Meryl Streep auftaucht, er ist eigentlich immer ziemlich gut. So ist das auch in „Let Them All Talk“. Hier mimt sie die berühmt Autorin Alice Hughes, die sich mit zwei Freundinnen auf eine Kreuzfahrt begibt. Sie arbeitet nicht nur an ihrem neuen Manuskript, sondern muss sich auch mit ihren Mitmenschen beschäftigen und so einiges aufarbeiten. „Let them all talk“ könnt ihr ab heute bei Sky sehen.

The Velvet Underground

Für so einige große Bands war und ist „The Velvet Underground“ eine wichtige Inspiration. Immerhin hat die Band mit ihren neuartigen und ziemlich experimentellen Klängen die ganze Rockszene verändert. Doch wirklich erfolgreich waren sie nicht. Da musste erst Pop-Art-Künstler Andy Warhol kommen und nachhelfen. Die ganze Doku über die Band findet ihr auf Apple TV+.

Motherland: Fort Salem

Abigail, Tally und Raelle beginnen gleichzeitig ihre Grundausbildung bei der Army. Das ist aber keine normale Ausbildung, denn die drei sind Hexen und wollen ihre magischen Fähigkeiten in Zukunft für das Militär einsetzen. Dafür müssen sie aber erst einmal lernen, wie man diese Kräfte beherrscht. Ab heute könnt ihr auf Prime Video auch die zweite Staffel von „Motherland: Fort Salem“ anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter – damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.